Сильная волна холода обрушится на Новосибирск в конце сентября

Жителей Новосибирска ожидает сильная волна холода.

В конце первого осеннего месяца на Новосибирск обрушится холодная погода. На это указывают данные местного гидрометцентра.

В темное время суток в мегаполисе прогнозируется первый снег. Причем синоптики уточнили, что до установления снежного покрова в области пока что далеко. В конце сентября мокрые осадки можно будет наблюдать лишь ночью.

После 21 сентября синоптики прогнозируют более холодную погоду. В настоящее время среднесуточная температура в мегаполисе на два градуса выше климатической нормы. В дневные часы в городе будет до +14 градусов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области жителям сообщили о досрочном подключении отопления. Сейчас новосибирцы могут передать заявку специалистам теплосетевого подразделения СГК, запросив досрочное подключение тепла.Совсем скоро теплом должны обеспечить 5 детских садов и 4 медучреждения.