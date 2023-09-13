Учёные в ужасе из-за открытия ошибки в питании, которая вызывает рак — её допускают многие

Пытливые и дотошные японцы выявили — как избыток, так и недостаток всего одного продукта в рационе способен привести к онкологии и значительно сократить годы жизни человека. Портал «Сиб.фм» публикует подробности исследования японских учёных с ценнейшими выводами для тех, кто хочет прожить свою жизнь в здоровом теле до 100 и более лет.

Исследования и наблюдения в области влияния питания на здоровое и продолжительность жизни человека в последние пять лет достигли больших высот. Доподлинно известно, и об этом повсеместно твердят современные диетологи и нутрициологи, что для здорового веса и состояния тела необходимо соблюдать баланс питательных веществ, а точнее пресловутой троицы «белки-жиры-углеводы».

Но дотошные японцы, в хорошем смысле слова, помешанные на здоровом питании, пошли дальше. Затеяв масштабное исследование, в котором участвовали около 35 тысяч мужчин и порядка 46 тысяч женщин в возрасте от 35 до 69 лет, они выяснили недостаточное употребление мужчинами углеводов повышает риск развития рака (полный текст научного изыскания опубликован в издании «The Journal of Nutrition»).

Естественно, такие выводы не остались без внимания российских экспертов в области медицины и питания: «Повышенному риску преждевременной смерти от всех причин (но особенно рака) подвергались мужчины, потреблявшие менее 40% общей энергии из углеводов. Тип углеводов неважен. То есть они ели мало углеводов», прокомментировала итоги японских исследований в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

Она считает, что работа японцев главным образом показала, что чаще умирали от рака мужчины, потреблявшие много жирной пищи (более 35% жиров от общей энергии). При этом низкое потребление ненасыщенных жиров (это те самые полезные жиры) тоже оказалось опасным. Проще говоря, человек находится в большой опасности, если в его рационе слишком много жиров (или наоборот — дефицит) на фоне нехватки углеводов.

По словам Павловой, в питании нужен баланс и в рационе должны быть и жиры, и углеводы, но в необходимых пропорциях. Самостоятельно рассчитать такие пропорции невозможно. Помочь в этом могут специалисты и лишь после детального обследования с анализами на содержание витаминов в организме каждого отдельного человека.