Указ Путина: мобилизованные пенсионеры получат ежемесячные выплаты

Контрактников и мобилизованных с 24.02.22 года россиян выделили в особую категорию военнослужащих, начислив им дополнительную денежную компенсацию. Соответствующий президентский Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 11 сентября 2023 года. Портал «Сиб.фм» публикует все юридические нюансы нового документа.

В новом Указе главы нашего государства Владимира Путина об установлении ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям военнослужащих речь идёт о военных пенсионерах, то есть контрактниках и мобилизованных гражданах РФ, ранее (до службы в зоне действия СВО) получавших пенсию за выслугу лет. До настоящего момента выплата вышеописанного пенсионного обеспечения военным, вновь поступающим на службу в Вооруженные силы России, в также в МВД и другие силовые ведомства, приостанавливалась.

С 11 сентября текущего 2023 года (момент подписания президентского Указа № 669) военная пенсия за выслугу лет будет выплачиваться дополнительно к денежному довольствию (денежному содержанию). Также будет военным пенсионерам, находящимся в данный момент в зоне действия СВО, будет выплачена полная компенсация в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день ее приостановления с учетом ежемесячной доплаты и индексации размера пенсии после ее приостановления, сообщил портал «Гарант.ру».

Полный текст документа можно изучить на официальном портале правовой информации. В нём чётко прописано, что подобная компенсация станет дополнительной меры соцподдержки отдельным категориям военнослужащих. Из уже действующих льгот, которые получают мобилизованные в зону действия СВО на Украине, можно выделить:

· оплата проезда в общественном транспорте для военных и членов их семей при увольнении, с оплатой перевозки имущества (предельный вес оплачиваемой перевозки грузового контейнера — 20 тонн);

· при переводе мобилизованного (контрактника) в другую местность его супруге выплачивается пособие в сумме двукратного среднего месячного заработка;

· компенсации семьям контрактников (в зависимости от места проживания) за поднаем жилья в размере до 15 тысяч рублей;

· Героям России, Героям Советского Союза или полным кавалерам ордена Славы ежемесячно выплачивается компенсация на бензин (100 литров высокооктанового топлива в месяц);

· добровольцам, получившим тяжелые увечья в ходе военных действий оформляют инвалидность наряду с другими военнослужащими (даёт права на льготное лекарственное обеспечение и другие социальные гарантии);

· военнослужащим, участвующим в СВО, предоставляется право бесплатного получения образования для них и членов их семей;

· в случае гибели военного — оплата погребения и других ритуальных услуг.