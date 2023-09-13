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политика общество

В горсовете Новосибирска предложили дату довыборов на места лишённых мандатов депутатов

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске довыборы на места лишённых мандатов депутатов состоятся 17 декабря 2023 года.

В Новосибирске городской совет предложил провести довыборы в двух округах горсовета. Депутаты определили дату мероприятия на 17 декабря 2023 года. Об этом сообщила депутат Светлана Каверзина в своем телеграм-канале.

Причиной довыборов стало досрочное прекращение полномочий депутатов Сергея Бoйко* и Хельги Пироговой в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Организацией мероприятий займется территориальная комиссия Центрального района.

Напомним, что Бoйко* уехал из России в осенью2021 года, а Пирогова покинула страну в июле 2022 года. Оба депутата нарушили закон, не предоставив свои декларации о доходах вовремя.

*По решению Минюста РФ, Сергей Бoйко 31 марта 2023 года внесён в реестр иностранных агентов.

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Дамир Трубников

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