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вчера 23:22
общество

В Новосибирске аренда жилья подорожала на 20% к началу сентября 2023 года

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске к началу сентября стала дороже аренда жилья.

К началу первого осеннего месяца текущего года аренда квартир в Новосибирске стала дороже на 20%. Об этом сообщает издание «Новосибирские новости» со ссылкой на эксперта агентства недвижимости «Жилфонд» Анжелу Гордиенко.

Отмечается, что на рынке недвижимости фиксируется дефицит жилья. В мегаполисе немало предприятий и университетов, так что спрос на квартиры от приезжих есть всегда. Квартиры эконом-класса можно снять в среднем за пару дней после публикации объявления.

«Толчком к росту стоимости аренды стало поднятие ключевой ставки. Многие отказались от приобретения недвижимости в пользу аренды», — сказала Гордиенко.

В начале нынешнего лета 1-комнатную квартиру в пешей доступности от станции метро была возможность арендовать за 16-18 тыс. рублей. В настоящее время речь идет по меньшей мере о 22 000.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области заработали новые места для отдыха и оздоровления.

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Павел Фролов
Журналист

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