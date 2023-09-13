В Новосибирске прекратили дело локомотивной бригады, по чьей вине женщина попала под колеса электрички

В Новосибирске прекратили дело локомотивной бригады, по чьей вине электричка причинила тяжкий вред здоровью женщины.

Ленинский районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении двух мужчин, которые обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Речь идет о Вадиме Пермякове и Сергее Федькине. Уголовное дело постановлением суда от 13 сентября текущего года прекращено в связи с примирением сторон. Пока что постановление в законную силу не вступило.

Известно, что гражданка получила тяжелую травму в виде ампутации ноги 7 декабря минувшего года, когда осуществлялась посадка на остановочной платформе «Новосибирск-Западный». Женщина подошла к открытой двери электропоезда, взялась левой рукой за поручень. Как раз тогда автоматически закрылись двери, оказалась зажатой ее сумка. Гражданка бежала за электричкой примерно восемь метров, после чего упала между остановочной платформой и колесами поезда. Дело в том, что ее рука была зажата ручками сумки. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где оказали ей всю необходимую помощь

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске водитель Тойоты сбил пожилого мужчину и скрылся.