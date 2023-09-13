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бизнес общество

В Новосибирске продают переименованные «Сьесс», «Персил» и «Вернель»

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На полках магазинов в Новосибирске появились знакомые покупателям бренды, названия которых дословно пишутся русскими буквами.

С полок новосибирских магазинов практически полностью исчезают иностранные бренды. Моющие и чистящие средства были переименованы ещё весной этого года. Так, на полках вместо порошка Persil появился «Персил». Кондиционер для белья Vernel теперь именуется «Вернель».

Обновление можно заместить и на полке с косметическими средствами для женщин. Например, элитная линейка шампуней бренда Syoss теперь пишется «Сьесс». Гелей с названием «Fa» на полках тоже уже почти не встретишь.

Впрочем, это не удивляет, о том, что русские названия заменят английские – говорилось ещё весной этого года. Планируется, что иностранные надписи скоро исчезнут со всей продукции.

Напомним, одной из первых реформирование пережила сеть ресторанов быстрого питания McDonald's: уже 19 июня на её место пришли заведения общепита «Вкусно и точка».

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Елена Отмахова
журналист

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