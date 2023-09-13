В Новосибирске в честь удожника Александра Чернобровцева назвали улицу

В честь местного художника Александра Чернобровцева назвали улицу в Новосибирске.

В Новосибирске появилась улица в честь художника-монументалиста Александра Чернобровцева, которая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Помимо этого, еще две территории в городе получили свои названия. Так, парк в Первомайском районе был назван "Иня", а территория в Заельцовском районе, расположенная рядом с ДНТ "Березка-Экран" и ДНТ "Горняк", получила имя "Лесной берег".

Напомним, в Новосибирске краевед Голодяев рассказал о самых необычных памятниках города.