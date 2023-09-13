В Новосибирске в третий раз подряд пропала 15-летняя Мишель

Несовершеннолетняя жительница Новосибирска не выходит на связь с 13 сентября.

В Новосибирске без вести пропала 15-летняя девушка по имени Мишель. Об в 13 сентября сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз ее видели в Заельцовском районе. С 13 сентября она не выходит на связь. Пропавшую описывают как девушку ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с черными волосами и карими глазами. В день исчезновения Мишель была одета в темно-синюю толстовку на замке с капюшоном, светло-бежевые брюки, черную футболку и серые кроссовки.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Мишель, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске без вести пропал 15-летний подросток в синей куртке.