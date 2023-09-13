В Новосибирске водитель Тойоты сбил пожилого мужчину и скрылся

В Новосибирске виновника ДТП отправили на 2,5 года в колонию поселения.

В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который сбил пенсионера и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во версии следствия, в декабре 2022 года обвиненный на Тойоте не сбавил скорость перед пешеходным переходом и сбил престарелого мужчину. В результате наезда потерпевший получил серьезные травмы. Сам же виновник скрылся.

Суд признал его виновным и назначил 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Защита попыталась обжаловать приговор, считая его слишком суровым, однако апелляционная инстанция Новосибирского областного суда отклонила иск.



Напомним, в горсовете Новосибирска предложили дату довыборов на места лишённых мандатов депутатов.