В Новосибирске возбудили уголовное дело после травмы девочки на аттракционе

В Новосибирске 14-летняя девочка травмировалась на аттракционе.

8 сентября в Новосибирске 14-летняя девочка получила травму на аттракционе. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела, и взяла расследование на контроль ведомства.

Несовершеннолетняя отдыхала в веревочном парке в Дзержинском районе Новосибирска. Когда она с инструктором спускалась с верхней трассы, то упала на землю и получила множественные травмы. Её госпитализировали. На момент публикации лечение продолжается.

Районная прокуратура начала проверку безопасности услуг веревочного парка, а следователи СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске после проверки прокуратуры закрыли только один аттракцион. 8 июня в Центральном парке 2 девочки получили травмы при поездке на аттракционе "Галактика". После этого прокуратура начала проверку всех аттракционов в городской черте. В ходе проверки выяснилось, что технические неисправности имел только один аттракцион "Галактика".

Также 21-летний рабочий упал с аттракциона в Нижегородской области, когда менял электролампочки.