В Новосибирске задержали лидера народной дружины «Пульс»

Утром 13 сентября в дом к лидеру народной дружины «Пульс» в Новосибирске Рустаму Мирзамдамову ворвался ОМОН, после этого общественника увезли в неизвестном направлении.

О задержании руководителя народной дружины «Пульс» Рустама Мирзамдамова стало известно утром 13 сентября. Как рассказывают близкие, к нему и его жене Марии утром ворвался ОМОН с обысками.

«Ничего не объяснили, а после этого его забрали и увезли. К нему поехал адвокат, пока непонятно: в чём его обвиняют»,

- рассказал Сиб.фм источник, знакомый с ситуацией.

Рустам Мирзамдамов возглавляет одну из самых молодых в Новосибирске народных дружин «Пульс». Она была зарегистрирована 22 апреля 2022 года и появилась на базе ТОС «Пульс». В состав общественного объединения входит порядка 12 жителей Октябрьского района.

Известно, что за последний год дружинники активно боролись с закладчиками наркотиков и теми, кто оставляет на домах граффити с запрещённой рекламой. Нескольких дилеров общественники поймали буквально за руку.

Сиб.фм выясняет подробности задержания активиста и позже расскажет, за что был задержан Рустам Мирзамдамов.

Напомним, расцвет движения народных дружин в Новосибирске пришёлся на 2021 год: тогда общественников решили поддержать городские и региональные власти, взяв на себя ответственность за их экипировку.