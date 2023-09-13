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экономика

В Новосибирской области в августе топливо стало дороже на 3,5%

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирской области выросли цены на бензин.

В Новосибирской области в последнем месяце лета этого года бензин и топливо выросли в цене на 3,5%. На это указывают данные Новосибирскстата.

Отмечается, что индекс потребительских цен на товары и услуги, если сравнивать с июлем 2023 года, составил 100,5%. Кроме того, в минувшем месяце стало дороже моторное топливо.

Что касается индекса потребительских цен на бензин марки АИ-98 и выше, то он составил 103,7%. В случае с АИ-95 и АИ-92 речь идет о 103,5% и 103% соответственно. На газовое моторное топливо индекс указали в 101,4%, на дизельное — 102,4%.

Как ранее писал Сиб.фм, Травников озвучил приоритеты бюджета Новосибирской области на ближайшие 3 года. По словам губернатора, пока что не предвидится урезаний расходов бюджета из-за вероятного роста цен, ведь для этого предпосылок нет.

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Павел Фролов
Журналист

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