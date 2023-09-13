В России изменят правила выплаты пособий по уходу за ребёнком: кого затронут новые правила

Россиянам рассказала, что благодаря новым поправкам в порядок выплат детских пособий, многие семьи сохранят за собой право, котрого они лишались на несколько месяцев в силу определенных причин. Портал «Сиб.фм» публикует юридические подробности нововведений в перечень доходов малообеспеченных семей и беременных женщин.

Министерство труда и социальной защиты РФ расширило перечень доходов малообеспеченных семей и беременных женщин, которые не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи при назначении единого пособия, сообщает пресс-службе правительства нашей страны. Согласно нововведений, при начислении детских пособий не будут учитываться ранее имевшие вес доходы семьи:

- единовременные выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня»;

- единовременные выплаты при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава»;

- заработок несовершеннолетних детей в период каникул;

- проценты, выплаченные банками на средства, размещенные на номинальных вкладах детей, взятых под опеку (по закону на такие счета поступают алименты, выплаты на приемных детей, а также средства, полученные по наследству).

В этих случаях семья может сохранить право на получение выплат, тогда как ранее она его лишалась. К примеру, ранее заработок старшеклассника во время летних каникул учитывался в общий доход семьи, из-за чего она лишалась права на пособие на несколько месяцев, а после внесения изменений такого уже не случится, пояснил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин.

Кроме того, по поручению главы нашего государства Владимира Путина, выплачивать детские пособия будут, даже если доходы семьи вырастут в случае выхода родителей на официальную работу.

В качестве ещё одного примера приведём ситуацию, когда родитель ребенка-инвалида устраивался на работу неофициально, чтобы не лишиться ежемесячного пособия в 10 000 рублей. Отныне эта категория родителей сможет устроиться на работу с частичной занятостью и продолжит получать ежемесячно 10 тысяч рублей. По мнению нашего президента, возможность работать и получать детские выплаты даст дополнительные гарантии гражданам:

· оплачиваемый отпуск и больничный,

· страховые взносы в Социальный фонд России,

· соблюдение трудовых прав и так далее.

При этом государство будет пополнять казну за счет налоговых отчислений с заработка получателей детских пособий.

Обращаем внимание, что соответствующее поручение президента РФ должно вступить в силу до 1 октября 2023 года.