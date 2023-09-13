Выбор 100-метровых квартир в новостройках Новосибирска в 1,5 больше, чем на вторичном рынке

Эксперт оценил изменения на рынке недвижимости Новосибирска.

По информации пресс-службы Авито, за год спрос на квартиры большой площади увеличился в стране на 15% в новостройках и на 17% на вторичном рынке. И в среднем по крупным городам России на вторичный рынок приходится 69% всего объема предложения квартир площадью больше 100 квадратных метров, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Новосибирска занимает второе место по доле первичного рынка в общем объеме предложения больших квартир 60%. Из 34 крупных городов РФ, попавших в выборку агрегатора, показатель 63% только у Тулы. Первичный рынок превышает вторичный в 4 городах 55% в Воронеже и 54% в Екатеринбурге.

Новосибирские застройщики предлагают покупателям всю продуктовую линейку. За последнее время сдано много больших квартир во всех сегментах новостроек, уточнил он.

По официальным данным, в 8% домов, сданных в этом году, средняя площадь выше 70 квадратных метров. Лидерами по средней площади квартир за полугодие из ТОП-10 стали компании Брусника, Энергомонтаж и ГК Мета. В домах бизнес-класса часто средняя площадь больше 100 квадратов, например, в компании «Сибирские Жилые Кварталы». Большие площади и в малоэтажных проектах у СЗ «Академ-Развитие» в проекте «Да Винчи» площадь квартиры больше 80 квадратов.

Напомним, в Новосибирской области уменьшилось число работников со средней зарплатой.