Жители Новосибирска не желают ездить с попутчиками в такси

В Новосибирске граждане отказываются ездить с попутчиками в такси.

В Новосибирске уже действует тариф «Вместе» в сервисе «Яндекс GO». Отныне у пассажира есть возможность выбрать более дешёвую поездку, но он будет вынужден ехать с попутчиком, передает «АиФ-Новосибирск».

Не так давно в социальных сетях рассказали, что находившаяся не в трезвом состоянии женщина избила водителя такси. Речь идет как раз о попутчице. Сибиряки поделились с журналистами издания о своем негативном опыте совместных поездок.

Так, жительница мегаполиса Карина в последнем летнем месяце этого года вызвала такси примерно в час ночи. Добраться из центра города на левый берег с попутчиком было гораздо дешевле. Девушка решила сэкономить. В итоге этот самый попутчик начал скандалить с таксистом. Сибирячка призналась, что было очень жутко.

Житель Новосибирска Роман также решил воспользоваться функцией «Вместе». В итоге ему пришлось наблюдать конфликт водителя такси с группой пьяных молодых людей. Мужчина потерял полчаса из-за произошедшего. Сибирячка Александра рассказала, что попутчица доставала ее вопросами и музыкой. К слову, таксисты тоже не торопятся брать заказы с этим тарифом, о чем пишут в комментариях тематических пабликов.