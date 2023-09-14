26 болезней, с которыми не пустят в армию: Шойгу подписал новый перечень

В минувшую среду, 13-го сентября 2023 года на официальном портале правовых актов был опубликован Приказ министра обороны Сергея Шойгу с перечнем болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооружённых силах нашей страны. Портал «Сиб.фм» проанализировал новый документ и публикует полный список заболеваний, при наличии которых ратный труд невозможен.

В преддверие осеннего призыва и на фоне слухов о всеобщей мобилизации новый Приказ Министра обороны РФ пришёлся как нельзя кстати. Он ответил на многие вопросы россиян и расставил точки над пресловутой буквой «И» относительно будущего призыва, периодов мобилизации, военного положения и военного времени.

Документ состоит из 26-ти пунктов и содержит перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС России ограниченно годным гражданам:

1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

2. Гепатит В, гепатит С.

3. Все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада.

4. Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации.

5. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.

6. Сахарный диабет I типа.

7. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

8. Эпилепсия с редкими эпилептическими приступами с частотой менее 5 раз в год.

9. Инсульты (последствия инсультов) с незначительным нарушением функций.

10. Последствия поражений центральной нервной системы от воздействия внешних факторов с парезом, умеренно ограничивающим функцию конечности.

11. Заболевания и последствия повреждений периферических нервов и сплетений.

12. Острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1.

13. Заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III функционального класса.

14. Гипертоническая болезнь II стадии с артериальной гипертензией II степени.

15. Врожденные аномалии органов дыхания, хронические заболевания, последствия ранений, травм и операций.

16. Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи с дыхательной недостаточностью II степени.

17. Бронхиальная астма средней степени тяжести.

18. Среднетяжелые формы хронических неспецифических язвенных колитов и энтеритов.

19. Последствия ранений, травм и выполненных по их поводу операций.

20. Состояние после резекции доли печени или части поджелудочной железы по поводу ранения или травмы.

21. Последствия травм (глубоких ожогов) кожи и подкожной клетчатки.

22. Отсутствие конечности до уровня верхней трети плеча или бедра.

23. Отсутствие одной кисти на уровне пястных костей или ки-стевого сустава.

24. Отсутствие на одной кисти.

25. Посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа менее 40 кв. см, замещенные пластическим материалом.

26. Последствия огнестрельных переломов длинных костей.

Обращаем внимание, что в расписании болезней для призыва на срочную службу (не по контракту) подобных пунктов 88. При некоторых нарушениях, даже если не призовут в армию, мобилизовать всё-таки смогут. Также недостаточное физическое развитие (к примеру, заикание) также препятствует срочной службе, но не мешает службе в период мобилизации.