Арендные ставки на дома в Новосибирской области растут в 2,5 раза быстрее, чем в РФ

По данным портала Мир Квартир, средняя арендная ставка на частные дома по всем регионам России с апреля по август 2023 года увеличилась на 4,3%.

Рост в Новосибирской области составил 11,5%, что составляет 267% от среднего по РФ. Стоимость аренды домов традиционно увеличивается в летние месяцы и падает зимой. Исключение составляют места с горнолыжные трассами и прилегающие к круглогодичным курортам, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Кроме сезонности, цена аренды зависит от погоды — в этом году лето в Сибири было жарким, считает эксперт.

Предложение в Новосибирске достаточно ограниченно, поскольку регион сильно отстает по ИЖС от остальных, а по доле и от большинства субъектов СФО. По темпам прироста арендных ставок на частные дома с апреля по август регион находится на 31 месте по РФ. В ТОП-5 СФО входят Республика Алтай, Алтайский край, Томская область, Республика Тыва и Красноярский край», — добавил специалист.

По цене ежемесячной арендной ставки Новосибирская область занимает 16 место по РФ и второе место по СФО после Республики Алтай. Средняя стоимость аренды частного дома в регионе составляла в августе 48,5 тысяч рублей в месяц, заключил Николаев.

Напомним, выбор 100-метровых квартир в новостройках Новосибирска в 1,5 больше, чем на вторичном рынке.