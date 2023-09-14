Астрофотограф из Новосибирска снял на видео комету Нисимура

Фотограф из Новосибирска снял захватывающее видео полёта кометы Нисимура.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков смог запечатлеть полёт кометы Нисимура.

Как сообщает Meduza, при этом для получения записи ему пришлось пройти настоящий квест. По словам фотографа, лучший момент для наблюдения кометы пришёлся на полнолуние, тогда как небо было покрыто облаками почти всю неделю.

Улучшение подходящих погодных условий произошло за последние часы до утра, когда Алексей и его друг Константин отправились на наблюдение в дальние поля. Однако они также столкнулись с густым туманом и проблемами с влажностью при работе с оборудованием, которые напрочь свели на нет первоначальный оптимизм. Впрочем, с утра они смогли получить небольшой таймлапс ролик с кометой, поскольку облака расступились перед рассветом. "Мы смогли прыгнуть в последний вагон уходящего поезда", — рассказал Алексей.

Уже на следующий день после удачных съёмок комету было бы невозможно заметить.

Ранее Сиб.фм публиковал астрономический календарь на 2023 год. Так, одно из ближайших событий — приближение к Земле на минимальное расстояние Нептуна. Отдалённая планета станет ближе к нашему дому 19 сентября — но без телескопа увидеть его будет невозможно.