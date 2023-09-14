Банки наращивают кредитование малого и среднего бизнеса

По итогам первого полугодия 2023 года российские банки продолжили наращивать кредитование малого и среднего бизнеса, реагируя на повышенный спрос на заемные средства со стороны предпринимателей.

В частности, банк группы ВТБ — «Открытие» выдал 100 млрд рублей кредитов и профинансировал 4,4 тысячи проектов. Кредитный портфель банка достиг 491 млрд рублей. При этом более половины выдач в кредитном портфеле — 56% — приходятся на кредиты на пополнение оборотных средств, 34% — на инвестиционные цели и 10% — проектное финансирование.

«В 2023 году малый и средний бизнес ожидаемо быстрее крупных корпоративных компаний адаптировался к новым реалиям. Многие компании перестроили свою бизнес-модель для выхода на новые рынки и развития в новых для себя отраслях. Высокая доля оборотного кредитования МСБ в банках обусловлена тем, что оно помогает малому и среднему бизнесу поддержать финансовую устойчивость и расширить деятельность даже в условиях макроэкономической нестабильности и внешних ограничений», — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

По итогам 2022 года, по данным «Эксперт РА», банки увеличили кредитование малого и среднего бизнеса год к году на 8,5%, до 11,4 трлн руб. Уровень просроченной задолженности в сегменте снизился до уровня стандартного корпоративного кредитования — 5,5% на начало 2023 года.