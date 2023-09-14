Бортпроводники севшего в поле под Новосибирском Airbus A320 вернулись в Екатеринбург

Бортпроводники самолета, приземлившегося в поле под Новосибирском, уже находятся в Екатеринбурге.

Бортпроводники пассажирского самолета, совершившего 12 сентября аварийную посадку в поле под Новосибирском, прибыли в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» в Телеграм-канале.

Их имена: Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов. Бортпроводники, не теряя самообладания, провели быструю эвакуацию 161 пассажира рейса U6-1383, который следовал в Омск из Сочи.

В Екатеринбурге экипаж встречали коллеги из службы бортпроводников, а также Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий, которые находились на борту воздушного судна, 4 года назад приземлившегося в кукурузном поле.

«Ещё раз благодарим бортпроводников авиакомпании за профессионализм, слаженную работу и грамотное обеспечение безопасности пассажирам!» — написано в Телеграм-канале UralAirlines_Official.

Как ранее писал Сиб.фм, следком раскрыл подробности расследования посадки самолёта в поле под Новосибирском.