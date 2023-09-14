Эксперт Минздрава РФ назвал эффективными принимаемые в Новосибирской области решения для улучшения работы службы скорой помощи

Сегодня, 14 сентября, в ходе заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения под председательством Игоря Гришунина затронули тему работы «скорой» в регионе.

Лада Шалыгина, заместитель здравоохранения области, рассказала депутатам профильного комитета ЗС о том, какая ситуация наблюдается в службе скорой медицинской помощи по итогам января-августа нынешнего года. Об этом сообщил пресс-центр правительства Новосибирской области.

Отмечается, что в мегаполисе среднесуточное количество бригад составляет 99,61, в районах региона — 102,6. Что касается нагрузки на бригаду, то речь идет о 14,35 вызова за 24 часа в Новосибирске и 7,4 вызова в районах.

В 2023 году врачи новосибирской станции скорой помощи получают в среднем 99 969 руб. в качестве заработной платы. Применимо к среднему медперсоналу это 51 075 руб. В 2019 году динамика средней зарплаты врачей составляла 69 431 руб., а среднего медперсонала ССМП — 36 741 руб.

Среди направлений работы регионального минздрава и руководства ССМП профориентация и наставничество. По словам Шалыгиной, станция скорой помощи тесно работает с медицинским колледжем. Она рассказала, что на базе ССМП студенты проходят преддипломную практику и цикл специализации «скорая и неотложная помощь».

В текущем году Новосибирский медколледж впервые за всю историю провел набор на целевое обучение. В случае с третью целевых договоров речь идет о соглашениях со скорой помощью. В будущем году целевой набор в ординатуру по специальности «скорая медицинская помощь» должен провести НГМУ.

Очередным важным направлением является регулярное обновление автопарка. Так, в течение последних пяти лет в парке машин «скорой» в регионе было заменено 207 автомобилей. В нынешнем году отыграны аукционы на поставку 30: 6 авто — класса «С» (из них 2 «неонатальных») и 24 – класса «В».

Работу станции скорой медицинской помощи в конце августа по поручению Минздрава России проверил специалист кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Рекомендации по совершенствованию оказания скорой медицинской помощи, которые дал эксперт, практически полностью совпадают с мерами, которые уже принимает или планирует в ближайшее время Новосибирская область. В частности, эксперт полностью одобрил мероприятия по снижению кадрового дефицита.

Депутаты профильного комитета поддержали работу, проводимую министерством здравоохранения региона и станцией скорой медицинской помощи, и подтвердили готовность поддержать на законодательном уровне необходимые инициативы по улучшению работы службы скорой помощи.