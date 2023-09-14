сегодня
14 сентября, 19:34
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 95.97 | eur 103.1
сегодня
14 сентября, 19:34
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 95.97 | eur 103.1
сегодня 18:14
общество спорт

ФК «Новосибирск» проведёт голосование по смене названия клуба, как на выборах губернатора

Фото: ФК «Новосибирск»

Фанаты ФК «Новосибирск» 17 сентября выберут новое название клуба.

Футбольный «Новосибирск» проведёт голосование по переименованию, сообщил в интервью Сиб.фм спортивный директор клуба Александр Макаренко. Процедура пройдёт во время домашнего матча против ивановского «Текстильщика» 17 сентября.

Голосование будет похоже на минувшие губернаторские выборы — на это повлияют настоящие бюллетени и урны с избирательных участков.

«Оно пройдёт в необычном формате. Мы решили сделать голосовать очно. Все зрители, кроме детей до 12 лет, получат бюллетень. В нём будет предложено выбрать название клуба из трёх вариантов: «Новосибирск», «Сибирь» и «Чкаловец». На стадионе будут установлены урны, оставшиеся с избирательных участков на выборах губернатора Новосибирской области. Всего напечатали четыре тысячи бюллетеней — столько сейчас вмещает западная трибуна. Наблюдательный совет возглавит Муртаз Начкебия — рекордсмен новосибирского футбола по количеству сыгранных матчей. Также в него войдут болельщики», — уточнил представитель клуба.

Выдачу бюллетеней проведут при запуске болельщиков на стадион. В 19:00, когда звучит финальный свисток в матче, голосование прекратится. Результаты будут объявлены в течение суток.

Напомним, ранее ФК «Новосибирск» обыграл «Амкар-Пермь».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в