ФК «Новосибирск» проведёт голосование по смене названия клуба, как на выборах губернатора

Фанаты ФК «Новосибирск» 17 сентября выберут новое название клуба.

Футбольный «Новосибирск» проведёт голосование по переименованию, сообщил в интервью Сиб.фм спортивный директор клуба Александр Макаренко. Процедура пройдёт во время домашнего матча против ивановского «Текстильщика» 17 сентября.

Голосование будет похоже на минувшие губернаторские выборы — на это повлияют настоящие бюллетени и урны с избирательных участков.

«Оно пройдёт в необычном формате. Мы решили сделать голосовать очно. Все зрители, кроме детей до 12 лет, получат бюллетень. В нём будет предложено выбрать название клуба из трёх вариантов: «Новосибирск», «Сибирь» и «Чкаловец». На стадионе будут установлены урны, оставшиеся с избирательных участков на выборах губернатора Новосибирской области. Всего напечатали четыре тысячи бюллетеней — столько сейчас вмещает западная трибуна. Наблюдательный совет возглавит Муртаз Начкебия — рекордсмен новосибирского футбола по количеству сыгранных матчей. Также в него войдут болельщики», — уточнил представитель клуба.

Выдачу бюллетеней проведут при запуске болельщиков на стадион. В 19:00, когда звучит финальный свисток в матче, голосование прекратится. Результаты будут объявлены в течение суток.

Напомним, ранее ФК «Новосибирск» обыграл «Амкар-Пермь».