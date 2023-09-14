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общество спорт

Футболиста ФК «Новосибирск» дисквалифицировали на 3 матча из-за удара ногой по сопернику

Фото: ФК «Новосибирск»

Футболист ФК «Новосибирск» Даниил Коноплёв пропустит 3 матча из-за дисквалификации.

Футболиста ФК «Новосибирск» дисквалифицировали на 3 матча из-за удара ногой по сопернику. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В матче «Амкар-Пермь» — «Новосибирск» Даниилу Коноплёву дали красную карточку за удар по сопернику. Главный арбитр трактовал этот случай как «агрессивное поведение — удар соперника ногой в лицо в момент остановки игры».

«КДК РФС вынес нашему футболисту наказание в виде дисквалификации на 3 матча LEON-Второй лиги А, из них 2 матча считаются реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч — условным с испытательным сроком 1 год», — говорится в сообщении клуба.

Коноплёв пропустит ближайшие матчи против «Текстильщика» и «Форте».

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Дамир Трубников

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