Футболист ФК «Новосибирск» Даниил Коноплёв пропустит 3 матча из-за дисквалификации.

Футболиста ФК «Новосибирск» дисквалифицировали на 3 матча из-за удара ногой по сопернику. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В матче «Амкар-Пермь» — «Новосибирск» Даниилу Коноплёву дали красную карточку за удар по сопернику. Главный арбитр трактовал этот случай как «агрессивное поведение — удар соперника ногой в лицо в момент остановки игры».

«КДК РФС вынес нашему футболисту наказание в виде дисквалификации на 3 матча LEON-Второй лиги А, из них 2 матча считаются реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч — условным с испытательным сроком 1 год», — говорится в сообщении клуба.

Коноплёв пропустит ближайшие матчи против «Текстильщика» и «Форте».