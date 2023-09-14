Главные новости СВО на 14 сентября. Обстрел Белгородской области и упадок в рядах ВСУ

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ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Сегодня, 14 сентября, морской авиации Черноморского флота удалось выявить и ликвидировать в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, по информации МО РФ, примерно в пять утра силы киевского режима предприняли попытку атаки корабля "Сергей Котов" в акватории Черного моря, задействовав для этого пять морских беспилотников. В итоге все вражеские катера были уничтожены. Утром в четверг над Крымским полуостровом сбили 11 БПЛА ВСУ.

В рядах ВСУ наблюдаются упаднические настроения

Оказавшиеся в российском плену украинские военнослужащие, которые сложили оружие во время боевых действий в Запорожской области, сообщили о том, что в рядах ВСУ царят упаднические настроения. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Со слов пленных, в армии Украины низкий моральный дух, их бросают на убой.

ВСУ обстреляли Белгородскую область

За истекшие сутки силы киевского режима обстреляли приграничные территории Белгородской области более 130 раз. Речь идет и о городе Шебекино, который был обстрелян 16 раз. Там получили повреждения здания на предприятии. Этой информацией поделился губернатор Вячеслав Гладков. Также стало известно, что ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. К сожалению, погиб один человек. Такое заявление сделал губернатор региона Роман Старовойт.

США изучают опыт радиоэлектронной борьбы на Украине

Американцы задействованы в изучении опыта радиоэлектронной борьбы на Украине. В Пентагоне занимаются расширением арсенала средств радиоподавления на случай потенциального конфликта с Российской Федерацией или Поднебесной. Соответствующая публикация появилась на страницах издания Defense News.

На купянском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Новоселовское

На указанном направлении ВС РФ удалось сорвать попытку наступления украинских войск на село Новоселовское. Российские бойцы ударили по противнику авиацией и артиллерией. Такое заявление сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, добавив, что украинское командование перебрасывает под Артемовск 80-ю десантно-штурмовую бригаду, которая ранее проходила обучение в НАТО.