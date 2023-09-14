Исключите это из рациона: смертельно опасный для пожилых людей продукт назвала диетолог

Хрупкое здоровье изношенного организма пожилых людей требует особо осторожного подбора продуктов питания. Исключение всего одного из них может значительно продлить жизнь и улучшить качество жизни стареющего человека. Портал «Сиб.фм» собрал экспертные мнения по поводу здорового питания россиян, достигших 60-летия.

Что молодому человеку вкусно и полезно, то пожилому – смерть. Так можно перефразировать знаменитое крылатое выражение в отношении рациона питания стареющего организма. В первую очередь это связано с несовместимостью некоторых продуктов и лекарств, которые принимают пожилые люди на постоянной основе. Так, при приеме гипотензивных и некоторых других препаратов не стоит употреблять в пищу грейпфрут и свежевыжатый из него сок, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина.

По мнению эксперта Соломатиной, при соединении в желудке и ЖКТ таких лекарств с соком грейпфрута, у стареющего человека (60+) может стремительно развиться сердечная недостаточность. Кроме того, диетолог уверена, что «очень соленые продукты (маринованные изделия) могут вызвать гипертонический криз».

По многолетним наблюдениям доктора Соломатиной, даже банальная и якобы полезная зелень способна навредить пожилому человеку: ««Витамин К, которого в зелени много, например, в петрушке, может увеличить свертываемость крови и способствовать образованию тромбов, что очень опасно для пожилых, особенно для тех, кто болеет коронавирусом», пояснила она.

С этим мнением вполне согласна и другой эксперт, руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова. Она уверяет, что грибы являются не самым лучшим продуктом для пожилых, поскольку их употребление противопоказано при целом ряде заболеваний, которые нередко встречаются в возрасте 60+.

В свою очередь врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своём блоге также предостерег от употребления определенных продуктов, которые, по его мнению, могут нанести вред здоровью людей старше 60 лет. Он уверен, что отказ всего от одного продукта – сахара (мёда) является ключевым элементом для сохранения здоровья и молодости пожилых россиян. Также он рекомендует им избегать продуктов с содержанием «плохих» жиров (трансжиров): маргарин, печенье, чипсы, кондитерские изделия и даже подсолнечное масло.