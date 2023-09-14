Какие памятники архитектуры и искусства потерял Новосибирск: подборка разрушенных исторических зданий

В Новосибирске показали не сохранившиеся здания и памятники.

Новосибирск как город существует только 130 лет, и за это время разросся с невиданной скоростью до населения в полтора миллиона человек. За эти годы в нём строили множество уникальных зданий и памятников. К сожалению, не все из них дожили до современности. "МК в Новосибирске" сделал подборку исторических зданий и памятников, которых уже нет.

Добровольное пожарное общество

В посёлке Новониколаевский, где в основном были деревянные строения, начало действовать добровольное пожарное общество с двумя пожарными насосами в 1896 году. В 1905 году на углу улицы Спасской и Николаевского проспекта была построена первая пожарная каланча, на которой был написан девиз пожарного общества: «Один — за всех, все — за одного». Дежуривший на каланче мог наблюдать за Центральной и Закаменской частями города. Однако в результате пожара в 1909 году каланча и прилегающий к ней пожарный корпус сгорели, и на их месте была построена новая, более высокая каланча в 1910 году. Эта каланча и прилегавшая к ней пожарная часть существовали до 1937 года, когда на этом участке было построено здание "Стоквартирного дома" на Красном проспекте 16.

Мечеть Новониколаевского Магометанского общества, Фрунзе, 1а

Мечеть была построена на средства верующих в 1916 году. В 1927г. в мечети проходил съезд мусульман Сибири, а в 1937 году она была закрыта, минарет и гумбас разобраны, вся имевшаяся движимость расхищена, а здание передано клубу пожарников.

Церковь во имя святого пророка Даниила

Церковь во имя святого пророка Даниила была построена в 1898 году на пересечении улиц Вокзальной и Межениновской с помощью средств фонда имени императора Александра III. В 1913 году освещён второй престол церкви во имя Преображения Господня. Однако в 1925 году Запсибкрайисполком вынес постановление о закрытии церкви, и здание было разобрано. На месте этой исторической церкви находится жилой дом по адресу ул. Ленина, 71.

Дом Ежова

Трехэтажное кирпичное здание, принадлежавшее Ежову, было построено на Николаевском проспекте в начале ХХ века, и отличалось примечательным тротуаром, выложенным из стеклянных блоков, который освещал подвальные помещения. Это сооружение просуществовало до конца 1960-х годов.

Вначале здесь располагался аптекарский магазин и "Вино-бакалея", потом появилось кафе "Марс", затем переименованное в "Кафе де Пари". В конце 1940-х годов на втором и третьем этажах здания была размещена школа №28, а на первом — магазины "Бакалея", "Гастрономия" и "Кондитерский".

В 1968 году часть застройки Красного проспекта, включая здание Ежова, была снесена для строительства кинотеатра имени Маяковского.

Кинотеатр «Первый Совкино» — им. Маяковского

Здание построили в рекордно короткие сроки, за 4,5 месяца, по проекту архитекторы Крячкова. Его недостаток — неудобное расположение. Зрители вынуждены были после сеанса выходить практически на проезжую часть перекрёстка Красного проспекта и улицы Октябрьская. Крячков пытался устранить это недостаток устройством здания.

«Первое Совкино» был не самым вместительным кинотеатром, но пользовался любовью зрителей, и впоследствии получил название кинотеатра имени Маяковского. В 1968 году его снесли и построили на этом месте новое здание кинотеатра.

Здание Русского для внешней торговли банка, Красный проспект, д.13

Фотография, сделанная в 1912-1913 годах, показывает здание банка "Русский для внешней торговли", расположенного на Красном проспекте №13. Здание было построено в 1908-1909 годах и на первом этаже размещалось несколько торговых заведений, включая магазин канцелярских товаров, типо-литографию Кассианова, часовой и ювелирный магазины. На втором этаже были помещены банк "Русский для внешней торговли" и страховое общество "Саламандра". Отделение этого банка в Новониколаевске было открыто в 1909 году и занималось выдачей ссуд, открытием кредитов и учетом векселей.

В начале 1930-х годов это здание было расширено на два этажа и объединено с аналогичным зданием на улице Болдыревская, которые находились в одном квартале. В результате, старое здание прекратило существование, но на его месте было возведено новое здание, которое ныне известно как дом "Сибстройпути" и находится на Красном проспекте между улицами Коммунистической и Октябрьской.

Памятник деревянного зодчества по ул. Чаплыгина № 7

В районе Железнодорожный в Новосибирске находился деревянный одноэтажный жилой дом, построенный в начале 1900-х годов. Этот дом был образцом обычной городской застройки начала XX века. Фасад дома узкой частью выходил на красную линию улицы Чаплыгина (бывшая Асинкритовская), что типично для старых городов Сибири. В 1976 году дом был признан памятником архитектуры регионального значения по решению облисполкома № 236 от 14.04.1976 года. К сожалению, в начале 2000-х годов здание было снесено.

«Зеркальная изба»

Изначально это здание было усадьбой, расположенной в историческом районе Новониколаевска на улице Большевистская, №97. Реконструкция прошла в 1994-1995 годах.

Однако, сегодня здесь стали появляться увеличенные копии этого неповторимого шедевра новосибирской архитектуры 90-х годов. Изначально революционная "Зеркальная изба" была создана смелым художником-любителем. Когда-то многие посчитали его проект безумным, но теперь в городе сложно обойти стороной стеклянные небоскребы и жилые дома, которые в несколько раз превышают свой источник вдохновения. Историки с улыбкой говорят о "Зеркальной избе" как о самом ярком примере новосибирского градостроительства 90-х годов.

Речной вокзал

Здание Речного вокзала было задумано архитекторами А.А. Воловиком, Ю.А. Захаровым и М.М. Пироговым в 60-х годах прошлого века. Они стали победителями городского конкурса на проектирование здания. Речной вокзал расположен на стыке улицы Добролюбова и был задуман как архитектурная доминанта на больших пространствах речных берегов.

Особенностью здания стали лестницы, которые напоминают спуск на пирсы речных лайнеров. Строительство Речного вокзала затянулось, и здание было сдано в эксплуатацию только в 1974 году в апреле.

Однако печальное событие произошло в 2003 году. Во время празднования здания Речного вокзала случился пожар, после которого две трети здания просто сгорели. Аварийный участок здания, который невозможно было восстановить, был снесен.

Памятник Ленину перед вторым корпусом НЭТИ/ НГТУ

Памятник был установлен летом 1970 г. к 100-летию Ильича. Его снесли в 1993 году по инициативе ректора НЭТИ.