Кому положена прибавка к пенсии в 7 000 рублей — ответ Соцфонда

На днях стало известно, что часть пожилых россиян получит новую единовременную выплату в размере 7 000 рублей. Портал «Сиб.фм» публикует официальные комментарии экспертов СФР о том, кто может рассчитывать на эти деньги и как начисляется прибавка.

Повышение пенсий для пожилых россиян всегда связано с ростом уровня инфляции и улучшением экономической ситуации в стране. Правительство принимает меры по поддержке пенсионеров и обеспечению им достойного уровня жизни, потому старается охватить материальной поддержкой все категории пенсионеров.

На этот раз речь идет о преференциях для категории «детей войны», то есть тех людей, кому на момент 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Конечно, они не принимали участие в военных действиях, но перенесли немало тягот в тылу, где многие из них трудились наравне со взрослыми, работали на полях, заводах и в госпиталях.

На сегодняшний день, по информации Социального фонда РФ, в более чем 30 субъектах Российской Федерации действуют свои льготы, социальная поддержка и доплаты к пенсии для такой категории людей. Учитывая, что преференции в каждом регионе разные и объявляются дополнительно на местном уровне, например, в Ставропольском крае в текущем году размер таких выплат был увеличен с 5 до 7 тысяч рублей. «Дети войны», проживающие в Москве, получают по 1 700 рублей каждый месяц.

Кроме того, в сентябре 2023 года по 7 500 рублей получат те пожилые россияне, кто отметил свой 80-летний юбилей в июле текущего года. Перерасчёт их пособия по старости произойдёт в автоматическом режиме, пояснили в СФР, отметив, что сумма (точная цифра — 7 567,33 рубля) будет выплачиваться разом в положенные сроки. По мнению профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, такая доплата представляет собой фиксированную часть пенсии, которая будет выплачиваться в двойном размере.

При этом в СФР уточнили, что повышение фиксированной выплаты устанавливается один раз. Например, если пенсионер получил инвалидность первой группы и ему назначена страховая пенсия, то, по достижению 80-летия, прибавки не будет. Выплата устанавливается только по одному основанию.