Круглосуточный и современный вытрезвитель начал работу в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска по адресу Старое шоссе, 140/1 с 5 сентября начал свою работу первый современный центр для вытрезвления граждан.

При создании этой площадки департамент по социальной политике мэрии Новосибирка придавал большое значение сохранению человеческого достоинства каждого новосибирца независимо от его состояния опьянения.

Вблизи центра есть сосновый бор, внутри созданы все условия для комфорта и безопасности людей. Александр Лаухин, заместитель начальника департамента по социальной политике — начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска, рассказал о реализации проекта новосибирского вытрезвителя:

«В рамках реализации отдельных государственных полномочий, переданных министерством труда и социального развития Новосибирской области департаменту по социальной политике мэрии Новосибирска, в конце 2022 года был создан филиал «Специализированный центр временного пребывания для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». После чего нами была проведена большая работа. Был изучен положительный и отрицательный опыт работы в соседних регионах, в частности в Челябинской и Омской областях, — там мы знакомились с работой таких учреждений. Было отремонтировано и оборудовано помещение, в котором мы сейчас находимся».

Специализированный центр работает по принципу естественного вытрезвления горожан и добровольного согласия на временное пребывание. В случае выявления серьезных нарушений здоровья, незамедлительно оказывается медицинская помощь. Известно, что учреждение, рассчитанное на 21 место, уже успело принять почти четыре десятка пациентов. Еще 11 человек от помощи отказались и их отпустили домой.

По словам директора специализированного центра для вытрезвления граждан ВячеславаСтерхова, после того, как пациенты полностью приходят в себя и осознают свои действия, они благодарят персонал вытрезвителя за помощь. Все остаются довольны.

Отметим, что в ближайшее время в центре планируют проводить индивидуальную консультационную работу с пациентами — как только в штате появится сотрудник соцпомощи. Помимо этого, в центре есть прачечная самообслуживания со стиральной машиной, сушильным шкафом и гладильной доской, чтобы у граждан была возможность позаботиться о своем внешнем виде.

Пребывание в спецучреждении и все виды помощи предоставляются на безвозмездной основе.