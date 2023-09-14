Младенец в Новосибирске стал алкоголиком

В Новосибирской области мать сделала из ребенка алкоголика.

В Новосибирской области мать прикладывала к губам младенца пропитанную водкой вату, чтобы малыш успокоился. Об этом «Горсайту» рассказал Андрей Фунтиков, специалист минздрава Новосибирской области по профилактической медицине.

Он подчеркнул, что появившийся на свет малыш был очень беспокойным. Мать решила успокаивать свое чадо путем прикладывания к его губам пропитанной водкой ватки. Фунтиков назвал это страшной вещью.

«Организм малыша настолько восприимчив, что он уже в утробе матери привык к алкоголю. Он кричал из-за того, что ему необходимо было дозу», — сказал специалист.

По словам Фунтикова, на подростковом алкоголизме сказывается и взаимодействие с внешним миром. Если родители не показали ребенку правильное отношение к алкоголю, то, как отметил специалист, неокрепший организм начинает симпатизировать спиртному очень быстро.

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