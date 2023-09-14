Названы районы Новосибирской области с большим количеством медведей

В южных и западных районах Новосибирской области медведь отсутствует.

Наибольшая численность медведей отмечена в северных и восточных районах области, а именно в Колыванском, Куйбышевском, Маслянинском и Убинском. В южных и западных районах Новосибирской области медведь не встречается. Об этом пишет АиФ-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Минприроды региона.

В 2021 году в области насчитывалось 1486 особей бурого медведя, в 2022 году — 1595 особей, а в 2023 году — 1452. В течение трех лет численность медведей в охотничьих угодьях остается примерно на одном уровне.

Представители Минприроды также отметили, что в лесном массиве вероятность встретить медведя существенно выше. Там же можно наткнуться на волков или кабанов. Поэтому грибникам следует быть осторожными и бдительными.



Напомним, в Новосибирске собирают 4 млн для перевода в экопарки брошенных циркачами медведей.