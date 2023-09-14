Неделя трезвости: анонимно вылечиться от алкоголизма могут новосибирцы

Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости проходит в России. Событие приурочено ко Всероссийскому дню трезвости 11 сентября.

Алкоголизм является серьезной проблемой, которая оказывает непосредственное влияние на здоровье людей. Злоупотребление алкоголем чревато многими заболеваниями. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире умирает 2,5 миллиона человек из-за причин, связанных с употреблением алкоголя, включая 320 000 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.

Стоит отметить, что злоупотребление спиртными напитками имеет накопительный эффект. В результате развивается алкогольная зависимость, которая ослабляет иммунитет человека и влияет на работу внутренних органов. Алкоголь может вызвать психические расстройства и проблемы с памятью. Помимо этого, человек может очень удивится тому, как быстро он способен состариться.

Злоупотребление спиртными напитками может способствовать развитию гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, рака желудка и сахарного диабета. Не стоит исключать и летальных исходов, которых в последнее время большинство.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска напоминает, что ведение здорового образа жизни является наиболее эффективной мерой профилактики заболеваний, связанных с алкогольной зависимостью.

Один из основных принципов здорового образа жизни заключается в ограничении потребления спиртных напитков до минимума или в полном отказе от них. Решение выбрать трезвый образ жизни способствует сохранению и укреплению собственного здоровья, а ведь именно это так важно в современное время.

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