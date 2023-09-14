Общественник из Новосибирска Сергей Майоров рассказал о телесъёмках с детьми из ЛНР

Глава Союза отцов Новосибирской области Майоров снялся в программе «Наши» с детьми из ЛНР.

Семья из Новосибирска, включая главу Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова и его жену Ольгу, приняла усыновление двух подростков из Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал сам общественник в интервью Сиб.фм.

В конце августа Sib.fm опубликовал длинную статью о жизни Майоровых. Пара имеет троих родных детей. Однако, когда они узнали, что двое детей из ЛНР живут в трудных условиях, они приняли решение усыновить их. Сергей Майоров рассказывал, что прибывшим в Сибирь детям пришлось приспосабливаться к новой жизни в Новосибирске, где они впервые посетили кинотеатр, бассейн, детский лагерь и участвовали в массовых мероприятиях. Однако, помимо радостных моментов, подростков в их новой обстановке постигли и горестные события.

В начале августа отчим Сергея погиб во время обстрела, когда его родители шли косить сено. Семья узнала об этой трагедии и решила поддержать каждого из усыновленных детей.

В понедельник, 11 сентября, Майоровы и их усыновленные дети отправились на съемку передачи «Наши» на канале «Россия-1» с Дмитрием Харатьяном и Ютой. Программа «Наши» рассказывает истории людей из ДНР и ЛНР в позитивном ключе.

Сегодня Сергей Майоров поделился своими впечатлениями о съемках. Он опубликовал фотографии и сказал, что ему очень понравилось общение с ведущими и что они вручили семье билеты в океанариум.

После съёмок глава Союза отцов Новосибирской области немедленно улетел из Москвы, а его жена с родными и приёмными детьми остались и походили по многим экскурсиям.