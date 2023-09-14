Официально: принято решение о выплате 13-й пенсии россиянам – названа точная дата

Предложение о выплате предновогодней дополнительной пенсии, отклонённый правительством РФ в прошлом 2022 году, в нынешнем вернулся на рассмотрение Госдумы в несколько ином виде. Портал «Сиб.фм» публикует подробности нового документа, уже внесённого в парламент нашей страны.

Начнём с того, что предыдущий законопроект (автор — глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов) о ежегодных предновогодних выплатах для пожилых людей (пресловутая 13-тая пенсия) в случае одобрения обошёлся бы федеральному бюджету в 700 миллиардов рублей. А таких средств в казне РФ на тот момент не нашлось и правительство отклонило законопроект.

Что касается разговоров вокруг 13-той пенсии в нынешнем году, то они уже имеют под собой определённое основание. На днях стало известно (текст нового документа появился в электронной базе Думы), что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в парламент законопроект, предусматривающий выплату 13-й пенсии, но уже не к новому календарному году, а перед днем своего рождения. В тексте документа указано, что дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части первой настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты.

Согласно задумке авторов идеи, размер 13-й пенсии будет соответствовать сумме пенсии, которую получает пенсионер в момент предоставления дополнительной выплаты. Российские эксперты в области экономики уже сочли такой подход более справедливым, учитывая различия в размерах пенсий у разных категорий граждан.

По мнению депутата Госдумы Николая Земцова, данный законопроект имеет позитивное содержание, был представлен на достаточно высоком уровне и публично, что увеличивает его шансы на принятие. Кроме того, многие законотворцы, уже ознакомившиеся с текстом документа, не исключают принятие закона о 13-той пенсии уже во время текущей осенней парламентской сессии и уверены, что с учетом предстоящих президентских выборов-2024, подарок в виде дополнительной праздничной пенсии перед днем рождения может стать весьма значимым политически жестом и способствовать активному участию пожилых людей в политической жизни страны.