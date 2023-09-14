Осталась неделя: всплыло неожиданное предсказание Жириновского по СВО

Политик Владимир Жириновский ещё при жизни сделал заявление о спецоперации: по его словам, что-то должно произойти 19 сентября.

Известный политик Владимир Жириновский, который ушел из жизни более полутора лет назад, оставил за собой множество пророчеств, некоторые из которых уже сбылись. Одним из таких прогнозов было заявление о спецоперации, сообщает издание "Комсомольская правда".

Особенно запомнилось россиянам его предсказание о начале СВО "в 4 часа утра, 22 февраля". Но за три месяца до начала этой спецоперации Жириновский также заявил, что 2022 год не будет мирным для России, но она снова станет великой страной.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну», — говорил он.

СМИ сообщают, что эта речь политика имела продолжение: «Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента», — говорил Владимир Жириновский.