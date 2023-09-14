Под Новосибирском из канализации на улицу потекли реки с кровью

Под Новосибирском люди заметили вытекающие из канализационных люков реки крови.

В Черепаново Новосибирской области из канализационных люков устремились реки крови. Об этом сообщили «Черепановские вести» со ссылкой на местную жительницу.

Женщина назвала вероятную причину того, что наблюдала. Речь может идти о сбросах отходов находящегося поблизости мясокомбината. Горожанка подчеркнула, что пару лет назад жители уже сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда утверждали, что на мясокомбинате был большой забой скота, а канализационной системе не удалось справиться со значительным объемом.

«Сегодня утром, видимо, с мясокомбината в канализацию были сброшены какие-то отходы и теперь по всей улице Кирова из канализации идёт кровь», — отметила женщина.

Местная жительница оставила заявку в диспетчерской. Спустя некоторое время специалисты прибыли на место, чтобы откачивать колодца. Сибирячка сообщила, что стоял ужасный запах. Она добавила, что связывалась по телефону с СЭС, однако там попросили оставить жалобу на сайте.

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