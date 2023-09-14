Под Новосибирском семье погибшего на СВО вручили орден Мужества

В Новосибирской области семье погибшего на СВО Евгения Кравчука вручили медаль.

Семья погибшего в ходе специальной военной операции на Украине старшего прапорщика Евгения Кравчука получила орден Мужества в администрации Бердска 14 сентября. Об этом пишет Бердск-Онлайн.

Евгений родился в Читинской области и окончил школу прапорщиков там же. В 1999 году он был распределен в 67-ую отдельную бригаду специального назначения ГРУ в Бердск и принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Кравчук погиб 21 апреля 2023 года, будучи старшиной инженерной роты инженерно-саперного батальона.

Военный комиссар Бердска Андрей Копачев сообщил, что Кравчук вышел на пенсию после службы в Бердской 67-й бригаде спецназа ГРУ, но в 2022 году заключил контракт с 74-й бригадой в городе Юрга и погиб при выполнении боевого задания. Орден Мужества был вручен детям погибшего, Кристине и Кириллу.

Мэр Бердска Роман Бурдин обещал, что имя Евгения никогда не будет забыто и будет высечено на мемориале воинской славы. Протоиерей Михаил Ширямов, настоятель прихода в честь Сретения Господня в Бердске, пожелал детям погибшего и всем присутствующим найти в своей жизни такие ценности, за которые можно отдать жизнь. Председатель совета депутатов Бердска Владимир Голубев сказал, что лично знал Евгения как человека, которому не безразлична судьба Родины и России, и призвал его семью помнить о нем и гордиться им.

Вдове погибшего Татьяне и его дочке Кристине были вручены букеты. Председатель организации ветеранов бердской 67-й бригады спецназа Юрий Бартоломей рассказал, что Евгений был одним из основателей их общества.



Как ранее писал Сиб.фм, возрастные жители Новосибирска желают отправиться в зону СВО.