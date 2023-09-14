Поставить прививку от гриппа рекомендуют новосибирцам в период пика заболеваемости

В Новосибирске и Новосибирской области готовятся к повышению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В рамках прививочной кампании против гриппа в текущем году планируется вакцинировать не менее 60% жителей региона.

В медицинские организации области уже поступили российские вакцины против гриппа — «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». При этом, «Совигрипп» предназначен для взрослых, а «Ультрикс Квадри» — для детей.

Отметим, что вакцинация населения является наилучшим, надежным и доступным средством профилактики гриппа. Благодаря профилактической иммунизации можно замедлить распространение болезни и снизить риск заражения. Даже в случае заболевания у вакцинированных пациентов болезнь протекает намного легче и без серьезных осложнений.

Прививки против гриппа в первую очередь рекомендуются лицам, входящим в группы риска:

— дети от 6 месяцев;

— дошкольники;

— школьники;

— студенты;

— работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, торговли, коммунальной сферы;

— люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей;

— беременные и лица старше 60 лет.

Прививку можно сделать в поликлиниках, местах работы и образовательных учреждениях, таких как детские сады, школы и вузы.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска призывает горожан активно принять участие в прививочной кампании против гриппа, чтобы избежать проблем со здоровьем в период повышения заболеваемости гриппом в 2023-2024 годах.

Дополнительную информацию можно получить в медицинских организациях, где прикреплен пациент.