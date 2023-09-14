Сентябрьские миллионы: в «Пятёрочке» стартовала новая акция

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Сентябрьские миллионы», в рамках которой разыграет среди своих гостей

4 000 000 рублей и другие ценные призы.

Акция стартует 11 сентября во всех магазинах «Пятёрочка» и продлится до 15 октября 2023 года. Участвуя в акции «Сентябрьские миллионы», покупатели получают возможность выиграть один из трёх миллионов рублей разными способами. Так, каждый гость, совершивший покупку на сумму от 600 рублей и зарегистрировавший чек на сайте actions.5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от торговой сети. Главный приз — 1 миллион рублей — будет разыгран по итогам акции. Статус розыгрышей можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте.

Кроме того, можно стать участником розыгрыша второго миллиона рублей, совершая покупки в «Пятёрочке», собрав при этом 10 достижений. Достижения можно получить за покупку определённого количества товаров, совершение покупок сразу в нескольких магазинах сети, отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое.

«Пятёрочка» даёт возможность всем друзьям стать претендентами на розыгрыш третьего миллиона рублей. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. Двое победителей розыгрыша станут обладателями по 1 000 000 рублей каждый.

Также за покупки в сервисе экспресс-доставки у каждого гостя будет возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.

В акции также предусмотрены подарки за покупку на любую сумму товаров от партнеров. Приобретая продукцию определённых брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

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