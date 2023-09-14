Совершенно секретно: новые детали расследования крушения самолёта Пригожина

По данным источников Telegram-каналов, расследование крушения частного самолёта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина расследуют спецслужбы.

Расследование причин крушения частного самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ведут спецслужбы — Межгосударственный авиационный комитет (МАК) к нему не допущен, утверждает источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ». По данным инсайдера, в ближайшее время может быть озвучена версия случившегося.

В Росавиации была создана комиссия, которая начала расследование обстоятельств и причин крушения самолета Пригожина, сообщили несколько часов после первых сообщений о происшествии. В то же время, Следственный комитет (СК) заявил о возбуждении уголовного дела по статье 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и воздушного транспорта).

С начала августа Росавиация и СК не делали официальных заявлений о причинах катастрофы бизнес-джета. 25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вокруг происшествия "много спекуляций" и необходимо дождаться фактов, опровергая сообщения западных СМИ о возможной причастности Кремля к гибели Пригожина. Однако 30 августа Песков назвал "преднамеренное злодеяние" одной из возможных причин крушения самолета.

Расследование уголовного дела о гибели пассажиров бизнес-джета Пригожина поручили следователю Главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибуле. Он уже занимался расследованием других крупных авиакатастроф, включая происшествие в аэропорту Внуково в 2014 году, в котором погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, и катастрофу самолета Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году. В обоих случаях расследованием занимался Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который сформировал комиссию с учетом положений конвенции Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Правительственное постановление 1998 года устанавливает, что именно МАК отвечает за организацию процесса расследования авиапроисшествий на территории России. Этим документом утверждаются правила расследования инцидентов и происшествий с гражданскими воздушными судами. Тем не менее, представители МАКа не входят в комиссию Росавиации, как утверждает источник, близкий к Следственному комитету.