Сразу на 3 года повысят пенсионный возраст в России: когда ждать изменений

Пенсионная система нашей страны находится в переходном периоде своей реформации, начавшейся в 2017 году и предполагающей постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Портал «Сиб.фм» публикует новые подробности нового этапа с увеличением пенсионного возраста сразу на три года.

Новые серьёзные изменения ожидают будущих пенсионеров, или предпенсионеров, как называют таких россиян в Социальном фонде РФ. Они коснутся мужчин 1961 года рождения и женщин, родившихся в 1966 году. Уже с 1 января грядущего 2024 года эта категория россиян будет выходить на пенсию на три года позже.

Достижения 63 лет мужчинам и 58 лет женщинам недостаточно для выхода на заслуженный отдых, уверяют специалисты СФР. Согласно уже проведённым этапам реформирования Пенсионной системы в России, необходимо соблюсти еще несколько условий, а точнее с 1 января 2024 года необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла.

Эксперты в области действующего Пенсионного законодательства нашей страны предупреждают, что в случае невыполнения условий возраста, стажа и баллов, назначение пенсии по старости будет отклонено. Они обращают внимание россиян на ещё один важный юридический нюанс – это дальнейшее повышение пенсионного возраста на 5 лет (будет происходить постепенно и к 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).

В Социальном фонде РФ рассказали, что заблаговременно уточнить свой трудовой стаж и количество уже накопленных пенсионных баллов можно, заказав на «Госуслугах» выписку с лицевого счета гражданина.

По экспертному мнению специалистов СФР, уже сейчас существуют варианты выйти на пенсию в срок:

· докупить стаж и баллы, заключив с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и самостоятельно заплатить за себя взносы (в одном году купить можно только один год стажа и определенное количество баллов, которое меняется каждый год);

· продолжать работать, чтобы накопить нужное количество стажа и баллов за счет труда.