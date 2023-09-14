Улица имени легендарной поэтессы оказалась самой «качающей»

На 15% выросли скорости мобильного интернета в смартфонах абонентов МегаФона в Новосибирске, благодаря запуску дополнительных слоёв LTE. Инженеры оператора модернизировали существующую телеком‑инфраструктуру и расширили зону действия сети в Октябрьском и Ленинском районах города.

Акцент в процессе апгрейда технической инфраструктуры был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. Основные работы велись на улице Татьяны Снежиной, Хилокской и Военной Горке. Согласно обезличенной статистике оператора, с начала 2023 года мобильный трафик в этих локациях увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём наиболее интернет-активные пользователи живут на улице Татьяны Снежиной. На неё приходится больше половины скачанных мобильных данных от общего трафика.

Технические специалисты компании увеличили ёмкость сети в среднечастотном и высокочастотном диапазонах LTE. Благодаря совместному использованию скорость интернета выросла в жилых кварталах с множеством объектов социального назначения, также в этой зоне оказались школы, детские сады, магазины и аптеки. Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и новое качество звонков по технологии VoLTE. Во время такого соединения не прерывается интернет-сессия и абонент может продолжать загружать файлы и разговаривать по телефону.

«Мы выводим телеком-инфраструктуру на лучший уровень за счёт строительства новых и модернизации действующих базовых станций, опираясь на регулярный мониторинг мобильной активности в регионе. Особое внимание мы уделяем локациям, где спрос на услуги связи растет особенно интенсивно, — комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук. — Яркий тому пример Октябрьский район, а именно улица Татьяны Снежиной. Более 10 лет назад улица, названная в честь легендарной поэтессы, только застраивалась и не была столь густонаселённой, как сейчас. На сегодняшний день ситуация изменилась, и мы видим, насколько необходимо здесь новое качество связи: с начала года рост трафика в этой локации по сравнению с прошлым годом составил 45%».