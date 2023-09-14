В Минприроды раскрыли число нападений медведей на жителей Новосибирской области

В Новосибирской области насчитывается 1452 особи бурого медведя.

Весной и летом текущего года в Новосибирской области медведи не раз появлялись в районе населенных пунктов, пугая жителей. В региональном Минприроды раскрыли число случаев нападения косолапых на человека в нынешнем году, передает «АиФ-Новосибирск».

Согласно данным ведомства, в этом году медведи 14 раз выходили в границы населенных пунктов региона, а волки — 1 раз. В итоге пострадали 4 лошади, 8 голов крупного рогатого скота и 10 овец. Причем в текущем году случаев нападения медведей и прочих диких животных на людей не было.

Больше всего особей обитают в Колыванском, Куйбышевском, Маслянинском и Убинском районах. Отмечается, что медведи приближаются к человеку преимущественно, когда животные голодные. В пресс-службе Минприроды подчеркнули, что люди привлекают зверей, прикармливая их или оставляя остатки пищи после пикников.

Как ранее писал Сиб.фм, названы районы Новосибирской области с большим количеством медведей.