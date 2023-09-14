В Новосибирске автор DDoS-атаки на «Aэрофлот» рассказал о розыске российских хакеров

В Новосибирске специалист рассказал о розыске хакеров из РФ в США и на Украине.

Автор DDoS-атаки на «Aэрофлот» Дмитрий Артимович, проживающий сейчас в Новосибирске, в беседе с журналистом VN.ru рассказал об охоте на российских хакеров в Соединенных Штатах и на Украине.

По его словам, в сфере цифровых данных люди становятся уязвимыми. Артимович подчеркнул, что спецслужбы США нередко упоминают русских хакеров, ведь благодаря этому удается получить финансирование и собрать сведения о них. Специалист отметил, что сложных взломов в истории было мало, а демонстрируемое в новостях является обычным делом.

«В Америке – в ЦРУ, в ФБР – там есть подразделения, которые собирают уязвимости. Если кого-то арестовали, изъяли телефон, его взломают и прочитают. Наших хакеров в России вербуют и привлекают, но скорее для личной выгоды», — сказал Артимович.

В 2011 году Дмитрия арестовали из-за DDoS-атаки на систему «Aэрофлота». Спустя некоторое время его осудили. Артимович вышел по УДО. В начале минувшего года в ходе проведенного обыска у него изъяли компьютер, флешки с личными снимками и денежные средства.

Как ранее писал Сиб.фм, хакеры совершили 200 тысяч атак на телефоны жителей Новосибирской области.