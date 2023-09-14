В Новосибирске без вести пропал 28-летний мужчина с активной жестикуляцией руками

Житель Новосибирска не выходит на связь с 12 сентября.

В Новосибирске без вести пропал 28-летний мужчина по имени Константин. Об этом 14 сентября сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз его видели в Кировском районе, а с 12 сентября он не выходит на связь. Пропавшего описывают как мужчину ростом 180 сантиметров, плотного телосложения, с рыжими волосами, короткой cтрижкой и зелеными глазами. В день исчезновения Константин был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-серые брюки и серые кроссовки. Особые приметы: активно жестикулирует руками.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Константина, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в третий раз подряд пропала 15-летняя Мишель.