В Новосибирске откроют выставку редких работ сибирских художников-иллюстраторов

В арт-пространствах Новосибирска выставят редкие работы сибирских художников-иллюстраторов.

В Новосибирске с 14 сентября по 22 ноября будет проходить фестиваль культуры в честь 90-летия Союза художников. Главные площадки фестиваля будут расположены в арт-центре "Красный", Новосибирском государственном художественном музее и выставочном пространстве "ЦК-19". Кроме того, будут проводиться мероприятия на базе школ и в других точках региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления арт-центра "Красный" Ульяну Новикову.

На фестивале будут представлены работы редких сибирских иллюстраторов, таких как Спартак Калачев, Хаим Аврутис, Александр Шуриц, Лев Серков и Эдуард Гороховский. Впервые на выставке появится зал, посвященный книжной иллюстрации. По словам председателя правления арт-центра "Красный" Ульяны Новиковой, в фондах центра скопилось большое количество детских книг, иллюстрированных новосибирскими художниками. Зрители смогут не только увидеть работы известных мастеров, но и полистать эти книги в свободном доступе.

В рамках фестиваля на посетителей ожидают групповые и персональные выставки новосибирских художников, а также более 40 дополнительных мероприятий, включая экскурсии, мастер-классы и творческие встречи. Как рассказала замминистра культуры Новосибирской области Оксана Грегул, программа мероприятий очень насыщенная и будет радовать всем искушенным ценителям и любителям искусства.