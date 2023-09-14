В Новосибирске пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк с 25 сентября

Новосибирский зоопарк сделает бесплатным вход для пенсионеров с 25 сентября.

В Новосибирском зоопарке им Р.А. Шило сделают бесплатный вход для пенсионеров с 25 сентября по 30 октября.

Такие акции проводятся в зоопарке ежегодно и, как правило, пользуются большой популярностью среди пожилых людей. Стоимость взрослого билета в зоопарк составляет 500 рублей.

Для бесплатного входа необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст и личность.



Как ранее писал Сиб.фм, в зоопарк Новосибирска прибыли новые животные.