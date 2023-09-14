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экономика

В Новосибирске появится Российско-китайский индустриальный парк

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске собираются возвести Российско-китайский индустриальный парк.

В Новосибирске намерены построить Российско-китайский индустриальный парк, где будут работать резиденты из Поднебесной. Об этом сообщил 14 сентября в ходе пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Отмечается, что объект появится на земельном участке, площадь которого составляет 300 га. Он будет работать близ старой дороги в сторону Толмачево.

«Презентация была на Восточном экономическом форуме. Какие-то детали пока сказать не могу. Это свежий проект», — подчеркнул Решетников.

Напомним, что VIII Восточный экономический форум начался во Владивостоке 10 сентября, а завершился 13 числа. Среди целей данного мероприятия содействие в увеличении темпов развития экономики российского Дальнего Востока и расширение сотрудничества со странами АТР.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области в августе топливо стало дороже на 3,5%.

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Павел Фролов
Журналист

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