В Новосибирске появится Российско-китайский индустриальный парк

В Новосибирске собираются возвести Российско-китайский индустриальный парк.

В Новосибирске намерены построить Российско-китайский индустриальный парк, где будут работать резиденты из Поднебесной. Об этом сообщил 14 сентября в ходе пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Отмечается, что объект появится на земельном участке, площадь которого составляет 300 га. Он будет работать близ старой дороги в сторону Толмачево.

«Презентация была на Восточном экономическом форуме. Какие-то детали пока сказать не могу. Это свежий проект», — подчеркнул Решетников.

Напомним, что VIII Восточный экономический форум начался во Владивостоке 10 сентября, а завершился 13 числа. Среди целей данного мероприятия содействие в увеличении темпов развития экономики российского Дальнего Востока и расширение сотрудничества со странами АТР.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области в августе топливо стало дороже на 3,5%.