В Новосибирске прокуроры заставили чиновников мэрии привести в порядок дороги

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры и заставил департамент транспорта сделать безопасными несколько улиц и остановок.

Прокуроры Дзержинского района нашли сразу несколько нарушений: например, на улице Есенина и проспекте Дзержинского не хватало в нескольких местах перил безопасности, также на протяжении всей улицы Волочаевской в нескольких местах не было остановочных павильонов, не хватало светофоров и предупреждающих знаков.

«На проспекте Дзержинского и улице Королева отсутствуют информационные световые секции (ИС) непосредственно под транспортным светофором, по размещающему сигналу которого возможно пересечение поворачивающих транспортных средств с пешеходами, движущимися по пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора, – говорится в иске прокурора Дзержинского района.

– На остановке общественного транспорта «ПКиО Березовая Роща» посадочная площадка высотой менее 7 сантиметров, отсутствует павильон, на остановке общественного транспорта «Королева» посадочная площадка высотой не более 30 сантиметров».

В своём иске прокурор потребовал, чтобы департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска исправил все эти нарушения и недочёты в течение 9 месяцев.

12 сентября Дзержинский районный суд это требование удовлетворил, однако чиновники ещё могут обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Также напомним, что в июле этого года мэру Новосибирска Анатолию Локтю прокуроры внесли представление за нарушения в сфере дорожного хозяйства, и указали, что конкретно надо исправить.