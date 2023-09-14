В Новосибирске провалился асфальт около «Березовой рощи»

В Новосибирске рядом с «Березовой рощей» провалился асфальт.

Около парка «Березовая роща» в Новосибирске произошел провал асфальта. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Новосибирск №1».

Очевидцы подчеркнули, что яму можно было наблюдать перед пешеходным переходом на пересечении улиц Дзержинского и Красина сегодня, в четверг, в утренние часы. Примерно в 10:00 ямы уже не было, потрудились рабочие.

«Неожиданно появился подземный пешеходный переход», — написали жители мегаполиса в комментариях.

Как ранее писал Сиб.фм, в поселке «Искра» Черепановского района Новосибирской области подрядчик не начал строить спорткомплекс, оплаченный по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Прибывшие на проверку прокуроры обнаружили, что на месте будущего спорткомплекса голая земля и строительные материалы. Судя по всему, стройка даже не началась.